Dialogue national : Famara Ibrahima Sagna plie bagage

Le président du Comité de pilotage du Dialogue national aurait et libéré ses bureaux nichés au Building administratif.



Selon Les Échos, Famara Ibrahima Sagna a réuni ses collaborateurs pour leur signifier qu’il n’est plus en mesure de poursuivre la mission qui lui est confiée, au motif qu’il n’a plus de budget.



Ce n’est pas tout. Sagna est aussi bloqué dans ses missions, car il attend un nouveau décret pour prolonger le mandat des membres du Comité de pilotage.



Pour rappel, le chef de l’État avait signé un nouveau décret prorogeant de trois mois le mandat de Famara Ibrahima Sagna et son équipe.



Installé officiellement le 26 décembre 2019, son mandat était arrivé à terme, selon les termes de référence du décret portant création du Comité national de Dialogue national.



D’après le décret, la mission du Comité ne peut excéder trois mois «à compter de la date de son installation».