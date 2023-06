Dialogue national : le F24 attend Khalifa Sall au tournant

Même si son mot d’ordre est le boycott, le F24 laisse à ses adhérents qui le souhaitent le droit de participer au dialogue national initié par le Président Macky Sall et ouvert ce mercredi au Palais. «(L’organisation regroupant l’opposition et la société civile) n’a jamais interdit à ses membres de participer au dialogue», rectifie son coordonnateur, Mamadou Mbodji, dans un entretien avec L’Observateur.



Ainsi, défend ce dernier, Khalifa Sall «a le droit» de répondre à l’invitation du chef de l’État. Cependant, s’empresse de laisser entendre Mamadou Mbodji, tous les membres du F24 présents au Palais hier au lancement du Dialogue national devront porter les revendications du mouvement. «Khalifa Sall a toujours dit qu’il est contre le 3e mandat, et il est avec nous pour cette question», précise Mbodji.