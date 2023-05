Dialogue national : Taxawu Senegaal prend le contre-pied de Yewwi

Serait-ce le début de la fin pour la principale coalition de l'opposition ? Une réponse affirmative est fort probable si l'on se fie aux récentes déclarations. En fin de journée, par le biais d'un communiqué, Yewwi Askan Wi a annoncé son "rejet catégorique" du dialogue national qui doit débuter le 30 mai prochain.





Sans attendre, le mouvement Taxawu Senegaal a riposté en affirmant que ce choix de la coalition, dont il fait partie, a été fait sans son consentement.





"Taxawu Senegaal tient à informer l'opinion publique qu'aucune décision consensuelle n'a été prise lors de la réunion des leaders concernant cette question", souligne le mouvement dirigé par Khalifa Sall.





La note précise que : "En ce qui concerne l'appel au dialogue, Taxawu Senegaal, fidèle à sa tradition de concertation et de participation inclusive, se réserve le droit de consulter ses instances de base ainsi que les partis et mouvements alliés. Une réunion de synthèse et de restitution sera convoquée à cet effet afin de définir la position officielle de la Plateforme, qui sera rendue publique".