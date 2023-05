Dialogue politique : Babacar Diop dénonce une diversion et pose des conditions

S’il regrette une énième « tactique de diversion de Macky Sall », Babacar Diop ne rejette pas catégoriquement l’idée d’un dialogue. Le Maire de Thiès pose des préalables, dans un communiqué que nous publions in extenso.





« La récente déclaration du Président Macky Sall appelant au dialogue politique apparaît comme un autre exemple de sa propension à utiliser des tactiques de diversion pour anticiper les menaces et consolider son pouvoir devenu plus autoritaire. Le parti FDS-Les Guelwaars se dit en faveur d'un dialogue sincère et constructif, mais doute de la sincérité de cet appel puisque les précédentes tentatives de dialogue initiées par le président ont été dévoyées.





En effet, au lieu de rechercher un consensus fort et des solutions durables aux défis nationaux, ces dialogues parodiques ont été instrumentalisés par Macky Sall pour légitimer ses pratiques antidémocratiques et détourner l'entreprise de consolidation de notre démocratie au prix de la stabilité du pays.





Le « dialogue national » de 2016, qui avait mobilisé l'essentiel des partis politiques et des forces vives de la Nation, n'était qu'un subterfuge pour masquer la réforme constitutionnelle proposée par Macky Sall, qui a prolongé son mandat présidentiel de deux ans et relégué au second plan les conclusions des Assises nationales. De même, le « dialogue politique » de 2019 a été exploité pour justifier le report des élections locales, ainsi que la poursuite des violations des droits de l'opposition, certains leaders étant injustement exclus du jeu électoral et d'autres faisant l'objet d'un harcèlement judiciaire infondé.

À la lumière de ces expériences passées et considérant que toutes les concertations politiques initiées par le Chef de l’Etat depuis son arrivée au pouvoir n’ont abouti à aucun consensus majeur visant à approfondir notre démocratie , FDS-Les Guelwaars considère que dans ce contexte lourd de dangers pour la paix et la stabilité de notre pays, tout dialogue doit nécessairement passer par le respect des exigences préalables suivantes:





- La libération de tous les détenus politiques et d’opinion;

- La renonciation à une troisième candidature juridiquement illégale et moralement

inacceptable et politiquement porteuse d'instabilité,

- L’engagement ferme et solennel du président de la République à organiser des élections

libres, transparentes et inclusives avec la participation de tous les acteurs qui le

souhaitent;

- La désignation d’une personnalité indépendante et consensuelle pour piloter le processus

du dialogue ;

- L'engagement ferme et solennel du président de la République à appliquer intégralement

et sans réserve les conclusions issues du dialogue.