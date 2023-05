Dialogue politique : Barthélemy Dias déplore «l’attitude irresponsable» de Sonko

Rien ne va plus entre le maire de Dakar, Barthélemy Dias, et son "ami" et "frère" Ousmane Sonko. En effet, répondant à la sortie de ce dernier, le responsable de Taxawu Sénégal a tiré à boulets rouges sur le maire de Ziguinchor.





«L’autre jour, il (Ousmane Sonko) a déclaré que ceux-là qui comptent participer au dialogue veulent l’isoler du jeu politique. Mais il devrait m’appeler pour me dire que ce dialogue visait à le liquider et de me dire qu’il n’était pas d’accord depuis le début. C’est une attitude irresponsable», a-t-il martelé ce lundi face à la presse locale.





«Mais tout cela veut dire qu’Ousmane Sonko ne me connaît pas. Moi, j’ai dit non à feu Ousmane Tanor Dieng, alors tout-puissant secrétaire général du Parti socialiste. J’ai maintes fois dit non à Khalifa Sall. Donc, personne ne m’impressionne dans ce pays, même si je respecte tout le monde», a ajouté M. Dias.





Le maire de Dakar est d’avis qu’Ousmane Sonko «ne peut pas être contre une amnistie pour Khalifa Sall et d’accord pour l’usage de la violence meurtrière en vue de rester dans la course. On n’est pas dupe».





«Il a clairement dit que Ku dé sa ndeye diouraat, alors qu’il ne veut pas qu’on amnistie pour Khalifa Sall», a-t-il renchéri.