Dialogue politique : Khalifa Sall favorable à l'appel du président





Tous les progrès et toutes les améliorations démocratiques de notre République sont nés d'un dialogue réussi, selon l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Il répondait à une interpellation sur l'appel au dialogue émis par le chef de l'État par le journaliste Pape Alé Niang.





"J'ai vécu et je comprends beaucoup de choses dans ce pays. Autrement, il faut qu'un dialogue se tienne", a expliqué Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal et membre de la coalition Yewwi Askan Wi.





Ce qui est important, selon lui, "ce ne sont pas nos petites personnes, mais le pays. Il est opportun, à un moment, qu'on puisse s'asseoir forcément pour discuter. Je fais partie de ceux qui ont horreur de la politique de la chaise vide", dit-il. Et de préciser : "La seule particularité est que je fais partie de la coalition Yewwi Askan Wi, mais le débat est permanent dans Yewwi et nous avons entamé le processus."





Sur la sortie de certains démembrements de Taxawu qui souhaitent participer au dialogue, il précise : "Nous avons demandé aux collectivités locales qui ont des instances de Taxawu de réfléchir sur cet appel, mais on ne peut pas entrer en profondeur, déjà qu'il n'y a pas encore de termes de référence", dit-il.





Pour Khalifa Sall, le dialogue va concerner le parrainage, l'éligibilité et le processus électoral. Comment faire pour qu'en 2024, on ait des élections inclusives. "Nous allons ajouter nos prisonniers et détenus politiques et surtout l'élimination d'un quelconque candidat", affirme Khalifa Sall.