Dialogue politique : Le F24 rejette les conclusions « tendant à endormir les citoyens »

Le président de la République Macky Sall a reçu, samedi 24 juin, les conclusions du dialogue politique qu’il a initié. Même s’il a boycotté ces concertations, le mouvement des forces vives de la nation F24 s’est prononcé sur les décisions qui y sont issues. Selon Mamadou Mbodj et Cie, « ces conclusions confirment malheureusement tous les acteurs sceptiques qui avaient prédit un deal savamment construit au service des seuls intérêts des tenants actuels du pouvoir ».





Dans un communiqué, le F24 a rejeté « les conclusions tendant à endormir les citoyens par des formules du genre : laisser au conseil constitutionnel le soin de trancher la question de la troisième candidature ». Les forces vives rappellent à ce propos que les dispositions constitutionnelles interdisant l’exercice de plus de deux mandats consécutifs sont « sans équivoque et le serment du Président de la République à les respecter et à les faire respecter est non négociable ».





Ainsi, considérant la volonté affichée de violer la constitution à travers une tentative de « coup d’état constitutionnel », le F24 appelle « tous les citoyens épris de paix et de justice à se dresser comme un seul homme pour barrer la route aux pouvoiristes qui, par la manipulation et la terreur, veulent nous imposer un troisième mandat illégal et illégitime ».