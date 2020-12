[Retro-2020] Dialogue souterrain et ralliement de Idy : Le grand théâtre !

« Décret numéro 2020/2099 portant nomination du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Le président de la République (…) décrète : article 1er, Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental », a annoncé Seydou Guèye le 1er novembre 2020, à la suite du secrétaire général du Gouvernement Abdou Latif Coulibaly qui a, lui aussi, annoncé la nomination de deux de ses lieutenants dans le nouveau gouvernement (Aly Saleh Diop et Yankhoba Diattara).Il s’agit, sans doute, du plus gros coup de théâtre de l’année 2020. Puisque rien ne présageait ce scénario, à part le silence un peu bavard du Rewmiste en chef qui s’était abstenu pendant un très long moment de critiquer Macky Sall aussi bien sur sa gestion de la pandémie de Covid-19 que celle des récentes inondations qui ont drainé ce que d'aucuns qualifient de scandale des 767 milliards du Plan décennal. Arrivé deuxième à la dernière présidentielle avec 20,51% des voix devant Ousmane Sonko, Idy était bien parti pour jouir des avantages liés au statut de chef de l’opposition. Un dossier sur la table du dialogue politique initié au lendemain de la réélection de Macky Sall en 2019.Nommé à la place de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré, il aura fallu 15 longs mois de discussions pour que Macky Sall arrive à ferrer Idy et faire virer, chemin faisant, l’Orange au Marron. Si Idy invoque la « nécessité d’unité » par ces temps de pandémie pour justifier ce ralliement qui a pris de court beaucoup de gens jusque dans son parti et sa coalition, Macky Sall, quant à lui, parle d’un « deal positif ».« C’était un sérieux adversaire. Il a fallu du courage pour que nous parlions. Ce n’était pas évident. Nous avons parlé pendant plusieurs séances, plusieurs mois d’abord pour le Sénégal. Puisqu’en 2019, j’ai été élu d’une façon brillante, il faut le dire et je n’avais aucun problème pour gouverner. J’ai une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Mais dès lors qu’il y a des critiques sur le système électoral, j’ai dit dialoguons. Sur les 27 points du dialogue, les 25 ont trouvé un consensus total. On dit qu’il y a un deal. Quel deal ? D’ailleurs le deal, c’est un mot impropre que les francophones utilisent. Mais en anglais, le deal est très positif puisque le deal c’est un accord », a déclaré le président Macky Sall sous les applaudissements nourris de son nouvel allié, Idrissa Seck.Ces tractations souterraines qui ont abouti à ce ralliement précoce, ont, par contre, porté un gros coup de frein au dialogue national qui est au point mort. Alors qu’on cherchait des voies de contournements des deux points d’achoppements sur les 27 inscrits sur la plateforme du dialogue, l’entrisme du dauphin est venu mettre l’avenir du dialogue national en suspens puisque le pouvoir n’y trouve plus d’intérêt. Ce, vu que la principale force de l’opposition s’est alignée.Conséquence : dialogue à l’arrêt, énième report des Locales, bouderie du président du comité de pilotage du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna. Ce dernier aurait quitté et libéré ses bureaux alors que les missions qui lui sont assignées ne sont pas encore finies. Et que sept des huit commissions du dialogue national n’ont pas encore déposé leur rapport.Aujourd’hui, beaucoup d’observateurs prédisent au dialogue national le même sort que la commission nationale de réforme des institutions (Cnri) dirigée à l’époque par Amadou Makhtar Mbow, ou encore la Cnrf dont le premier président avait démissionné pour dénoncer l’absence de volonté politique. Les rapports produits par ces deux commissions ont été rangés dans les lugubres tiroirs de l’oubli. Qu’en sera-t-il du dialogue national ? L’avenir édifiera !