Diamniadio : L’Ouverture du data center du parc des technologies reportée à 2022

La livraison du Data Center prévue en 2022

Suite aux retards de la livraison de chantiers sur les différents sites, l’ouverture du data center du parc des technologies de Diamniadio a été reportée à 2022. C’est le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, qui a fait l’annonce. Ce, après sa visite effectuée sur le chantier.





« Le délai de livraison initial était prévu au mois de décembre 2021, nous serons dans les délais pour le data center, mais pour les autres bâtiments, compte tenu des contraintes, nous allons demander aux partenaires stratégiques, mais également informer l’autorité de nous accorder un délai supplémentaire de 3 à 6 mois, a expliqué Yankhoba Diattara dans les colonnes du journal « Le quotidien ».





Et de poursuivre : « Le rythme d’exécution du chantier est assez acceptable, malgré les contraintes liées à la pandémie du Covid-19, le renchérissement du coût du fret, mais également les difficultés liées à l’hivernage ».