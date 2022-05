Dias dénonce un hold-up à Dakar et appelle à la résistance

On cherche à éliminer la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar par tous les moyens selon Barthélémy Dias. Cela, "par des manigances, avec la complicité de la Direction Générale des Élections" dit-il. "Aujourd'hui nous constatons encore que certaines listes sont exclues par l'excuse du parrainage" note la tête de liste de Yaw à Dakar. Et d'appeler le peuple à la résistance et à marcher vers l'essentiel.







Pour le maire de Dakar c'est parce qu'ils n'ont jamais gagné à la capitale."Après avoir reconnu n'avoir jamais gagné Dakar... Nous avons tous eu à constater lors des élections législatives de 2017, le hold-up électoral orchestré par le biais des ordres de mission!"