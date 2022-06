DIASPORA UE/US : Le PrP exige la « libération immédiate et sans condition de Déthié Fall et de tous les otages politiques »

Prp de la Diaspora exige la libération de Dethié Fall

Les membres du Parti républicain pour le progrès (PrP) basés en Europe et en Amérique se font entendre après l’interpellation de leur leader Déthié Fall, vendredi dernier lors de la mobilisation de Yewwi Askan wi à Dakar.





Dans un communiqué de presse dont copie est reçue à Seneweb, « Le PRP DIASPORA UE/US attire l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les graves dérives totalitaires du pouvoir de Macky Sall ». «Est-ce possible de parler de démocratie, quand on se montre encore incapable d’organiser des élections crédibles ? Pire encore quand l'expression libre du peuple constitue un droit bafoué et quand la loi électorale ne s’applique, dans toute sa rigueur, que pour l’opposition, mais également quand le droit de manifester est converti en crime de lèse-majesté avec l’arrestation honteuse de notre leader le Président Dethie Fall ».





Pour ces Sénégalais de la diaspora, « C’est oublier que le sort d’une marmite sur la braise, longtemps restée hermétiquement fermée, est de voir le couvercle sauter, ce qui s’accompagne d’éclaboussures qui font mal. Autrement dit, un peuple tourmenté, éprouvé et amer finit par se livrer à toutes les formes d’expression de son mécontentement. Et les coups de force apparaissent bien souvent comme la solution ultime. Par conséquent le PRP DIASPORA UE/US exige la libération immédiate et sans condition du Président Déthié Fall et de tous les otages politiques ». Par ailleurs, le PRP Diaspora UE/US s’incline devant la mémoire des compatriotes tombés sous les balles du régime de Macky Sall, prie pour le repos éternel de leur âme, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».