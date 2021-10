Didier Awadi: «Le train de l’histoire ne permet à Macky Sall d’avoir un 3ème mandat»

Didier Awadi invalide le 3eme mandat de Macky Sall

L’activiste Didier Awadi invalide un 3ème mandat pour le Président de la République, Macky Sall. Face au présentateur de l’émission Jury du dimanche ce 10 octobre, il a affirmé que «si on arrive aujourd'hui à tous ces coups d'État c'est parce que cette question de 3ème mandat revient».





Ainsi, dira-t-il: «j'en profite pendant qu'on y est pour dire qu'au Sénégal, toute cette crise, toute cette agitation sociale c'est parce que notre Chef de l'Etat ne dit pas clairement qu'il ne sera pas candidat. Je pense qu'il faut qu'il le dise pour la paix sociale. On voit où est-ce que cela mène. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à aller sur le mur pour le dire? Est-ce qu'on va encore attendre un autre mois de mars ? ». Avant de renseigner: «Cette question de 3ème mandat, ce n'est pas à la France de la régler.