Dieuppeul : Ababacar Sadikh Bèye, candidat de la coalition BBY, a accompli son acte citoyen

Ababacar Sadikh Beye, Candidat de BBY à Dieuppeul-Derklé

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a voté au centre du groupe scolaire Dieuppeul-Derklé 2. ‘’Depuis ce matin, les populations sont venues en masse pour voter. Tout se passe bien. Nous sommes en contact direct avec nos militants, les mandataires. On peut dire que dans la commune de Dieuppeul-Derklé, le démarrage des votes se déroule à merveille ; on l’a constaté depuis le début de la campagne, et de la précampagne aussi. On est allé à la rencontre des citoyens, programmer des meetings, des caravanes sans faille dans notre commune. Je remercie toute la population de Dieuppeul-Derklé qui a su montrer autant de maturité, d’abnégation. Et aujourd’hui, constitue un jour symbolique pour la mairie et on est confiant de gagner, avec la belle mobilisation des votants qui sont venus un peu partout de Dieuppeul pour élire leur maire’’, a soutenu Ababacar Sadikh Beye sur les ondes de la Rfm.