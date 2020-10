Diffamation : Actu221 revient à la charge et porte plainte contre le Dg de l’Onas

C’est la guerre totale, entre le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) Lansana Gagny Sakho et le site web Actu221. Après une plainte du patron de l’Onas pour diffamation et chantage, nos confrères sont revenus à la charge, en répondant par une autre plainte contre M. Sakho pour diffamation.



Pour rappel, dans un article publié, le site avait révélé que Lansana Gagny était au cœur d’un scandale mêlant l’alcoolisme, la corruption, l’adultère et le foncier.



In extenso, nous nous proposons la plainte déposée par Actu221.



Objet : Plainte contre le directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho



À Monsieur le Commandant de la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale



Par la présente correspondance, nous entendons porter plainte contre Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l’Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas).



Suite à notre article «Scandales : Le Dg de l’Onas impliqué dans quatre dossiers retentissants», nous avons été convoqués par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. A notre grande surprise, monsieur Lansana Gagny Sakho a tenu des propos calomnieux à l’endroit de la rédaction de Actu221. En effet, il nous accuse de maitre-chanteur.



Par conséquent, pour laver notre honneur et rétablir notre crédibilité qui ne souffre d’aucun doute depuis le début de nos activités, nous avons décidé de porter plainte contre M. Sakho pour diffamation.



Dans ces conditions, nous vous prions de bien vouloir enregistrer notre dépôt de plainte afin de donner une suite légale à cette affaire et de faire valoir nos droits.



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commandant, l'expression de nos sentiments les meilleurs.