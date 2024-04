Diomaye Faye à Touba : un député rappelé à l'ordre par le protocole

Le député-maire de Touba n’a pas assisté à l’audience entre le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké et son hôte, le Président Bassirou Diomaye Faye.



Selon L’AS, Abdou Lahat Ka n’est pas exempt de tout reproche. Et pour cause, souligne le quotidien d’information, il est arrivé en retard : « Il a commis l’erreur de se faire devancer par le cortège présidentiel à la résidence de Darou Miname. »



Le maire a été ainsi bloqué par les membres du protocole. L’accès ne lui a été permis qu’après les prises de parole du chef de l’État et du guide religieux.