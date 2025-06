Diomaye Faye en tournée à Saint-Louis : une impulsion présidentielle pour la revitalisation économique du Nord

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame une visite officielle à Saint-Louis les 12 et 13 juin 2025. Cette tournée économique, à la fois symbolique et stratégique, est consacrée aux enjeux de développement agricole, industriel et logistique dans la région septentrionale du pays.









Le programme prévoit plusieurs étapes, dont la visite de périmètres aménagés dans la vallée du fleuve Sénégal, cœur de la production rizicole nationale, ainsi qu’une immersion dans les zones industrielles en cours de structuration. Le président doit également s’entretenir avec les autorités locales, les représentants du monde rural, les acteurs économiques et les jeunes porteurs de projets.





La tournée débutera par un accueil officiel à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, avant une première étape à Podor, où le président visitera les projets agricoles appuyés par la coopération coréenne. Il se rendra ensuite à Richard Toll pour rencontrer les responsables de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, puis achèvera sa visite à Ross Béthio, avec la découverte d’une usine agroalimentaire et d’un nouveau casier rizicole financé par la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique).





Ce déplacement traduit une volonté politique de rééquilibrer l’action publique en faveur des circonscriptions longtemps délaissées. Il s’inscrit dans une dynamique plus large de justice territoriale, visant à faire de Saint-Louis et de sa région un levier de croissance durable, ancré dans les potentialités locale