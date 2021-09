Diop Decroix : Les maires de Bby vendent les terres, détournent les fonds de dotation"

Selon le député Mamadou Diop Decroix, "Les maires de Benno bokk Yakaar ne font pas l'affaire. Ils vendent les terres, ils détournent les fonds de dotation. Ils sont là pour leurs poches et non pour leurs populations".







Pour lui, il faut une nouvelle conception du maire.





"Le maire n'est pas un roi, ni un prince. Il n'est pas élu pour ses intérêts. Et c'est les populations qui doivent prendre leurs dispositions pour que les maires qui ne font pas ce qu'il faut faire soient débarqués. Si la loi est aussi alambiquée et que les maires fassent ce qu'ils veulent sans en être inquiétés, il faut que les populations les débarquent", a assuré Mamadou Diop Decroix.





Une manière pour lui d'inviter ses militants de Joal-Fadiouth à s'engager à diriger la mairie de la commune. Le parlementaire était dans la commune pour présenter ses condoléances à la famille de l'ancien maire, Paul Ndong.





A l'en croire, un maire doit être un capitaine d'équipe. Tout le contraire des maires de Bby qui d'après lui gère leur cité dans "l'opacité et la corruption".





"C'est pour cela que je dis que l'acte 3 est une tragédie pour le Sénégal. Bby est infiniment plus divisé que l'opposition. Partout où vous allez, vous avez entre cinq et dix candidats de Bby sans compter ceux qui sont en bas et qui ne se sont pas encore déclarés. Concernant l'opposition, on sait qui est qui et on peut discuter entre nous pour nous entendre. L'opposition peut s'entendre pour réaliser l'alternance naturellement", a-t-il lancé.