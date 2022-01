[Vidéo] Diouf Sarr à Hann Bel-Air: " Avec un budget de 4 milliards, le maire actuel n'a rien fait"

Diouf Sarr à Hann Bel-Air: " Avec un budget de 4 milliards, le maire actuel n

Hann Bel-Air, troisième jour de campagne. Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition BBY à la mairie de Dakar a choisi les visites de proximité au niveau de la commune de Hann Bel Air accompagné du candidat de la commune le député Fatou Diouf et l'ensemble de son directoire de campagne. Abdoulaye Diouf Sarr affirme que "le maire de Yarakh n'a rien fait dans la commune durant son mandat. Il faut donc voter pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le député Fatou pour que la localité connaisse un changement" a dit le ministre.









" Le maire actuel de Hann se glorifie par exemple du projet de la Baie de Hann entres autres projets qui sont du Chef de l'Etat. Pourtant le budget de la commune de Hann Bel-Air est de 4 milliards, c'est pourquoi il faut demander au maire sortant ce qu'il a fait de son budget pendant son mandat" a dit Diouf Sarr. Il promet par ricochet un "Hann Bel-Air Bu bes" en cohérence avec son programme pour la ville, " Dakar bu bess". "Dés notre investiture, nous allons tenir la première conférence territoriale de Dakar. C’est important, le budget 2022 étant déjà voté, il faut s’assurer de la prise en charge conformément à notre programme, revoir les priorités. Nous allons convoquer tous les acteurs pour avoir un budget conforme aux préoccupations des Dakarois. Cela pour dire que nous sommes en train d' aller à la conquête du suffrage au soir du 23 janvier 2022, mais il faut être réaliste, il faut envisager la perspective pour être élu et se dire que ça peut aller très vite" a expliqué le candidat à la ville de Dakar.





Le Bilan de Yarakh est "Yarakh" (vide)





" Le candidat de BBY nous a accueillis et nous a mis au contact des populations. Ce qu’on peut constater, c’est d’abord un travail qui a été effectif, un Benno en bloc qui travaille main dans la main et qui a été durant la période de précampagne à la rencontre des populations pour s’enquérir de leurs besoins et de leurs préoccupations. Ce qui lui a permis d’élaborer son programme et le changement dans « Hann Bu Bess », comme on est en train de travailler derrière Abdoulaye Diouf Sarr pour " Dakar Bu Bess " a dit le porte-parole du jour. Seydou Gueye a notifié que " l’après-midi a été l’occasion de visiter Mariste 1, Mariste 2, Cité Élisabeth, école japonaise. " Dakar Bu Bess avec Abdoulaye Diouf Sarr, ils y croient. Ils y tiennent. Et aujourd’hui, c’est évident que pour nous, à force de poursuivre le travail, Hann-Bel-Air sera dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakar et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr continuera sa progression" dit-il.