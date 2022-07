DIOUMA DIENG DIAKHATE : La politique et le social

Elle est sur tous fronts, l’icône du stylisme senegalais. Sans répit, Diouma Dieng Diakhaté fait campagne partout, dans sa ville de Rusfique où elle a participé au financement de la campagne, à Zinguinchor, où elle est missionnaire du Président Macky Sall aux côtés des ministres Cheikh Tidiane Gadio et El Hadj Kassé en plus de l’ancien maire de Yenn le Pr Gorgui Ciss, dans son quartier résidentiel Almadies. Même dans la capitale Sud où elle ne milite pas, la patronne de la célèbre maison de couture Shalimar a consenti un effort financier pour appuyer ses camardes de Benno Bokk Yaakaar. Celle qui est sortie du cadre strictement personnel pour plonger dans la politique depuis 2012 a aussi un pied dans le social depuis des décennies. Altruiste et pénétrée de la culture du partage, elle investit dans les mosquées, la santé sans compter le geste quotidien à l’endroit des nécessiteux et d’autres dans le besoin. Bientôt La Fondation Shalimar qui sera dédiée à ces œuvres sociales. La célèbre styliste, qui refuse de s’épancher sur ce qu’elle fait, confie néanmoins qu’elle se multiplie autant par tradition mais aussi pour soutenir activement le Président Macky Sall et la première dame qu’elle a appris à connaître et à apprécier. « Tous les Sénégalais doivent les soutenir parce qu’ils sont des personnes de qualité qui travaillent sans relâche pour notre pays. Et je prie notre Créateur de les accompagner pour la réalisation de toutes leurs ambitions pour le Sénégal ». Si c’est elle qui le dit … !