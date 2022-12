Diourbel: Le magistrat victime d'escroquerie sur 5 millions, est le président du TGI de Kaolack

Seneweb en sait un peu sur l'identité du magistrat qui a été victime d'une escroquerie à Diourbel. Selon nos sources, il s'agit du président du Tribunal de Grande Instance de Kaolack.



Le juge Abdourahmane Ndiaye, pour ne pas le citer, a traîné en justice le présumé escroc A.B. Diop. Ce dernier a fait l’objet d’un retour de parquet, selon une source de Seneweb, suite à son déferrement devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.



Pour rappel, le magistrat répondant au nom de Abdourahmane Ndiaye a été dupé d'une somme de cinq millions francs CFA, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Tout est parti lorsque le plaignant a échangé avec le présumé escroc A.B. Diop pour se procurer un véhicule. Après marchandage, les deux parties sont tombées d'accord sur 5 millions francs CFA.



Mais le rabatteur incriminé a disparu dans la nature lorsqu'il a encaissé le prix du véhicule qui devait venir de l'étranger.



Malgré les appels insistants du magistrat, l'escroc présumé a changé de numéro de téléphone avant de se réfugier dans la capitale sénégalaise.



Ne sachant plus à quel saint se vouer, le plaignant a saisi le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel à travers une plainte formulée contre le fugitif.



Aussitôt, le Parquet a adressé un soit-transmis à la Brigade de gendarmerie locale pour enquête. Agissant sur instruction du Procureur, le commandant B.M. Diallo a mis en branle ses hommes. La consigne est claire: traquer le fugitif jusqu'à son dernier retranchement pour l'interpeller.



Il a fallu quatre jours aux enquêteurs pour localiser le présumé escroc à Ngor. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les gendarmes de Diourbel ont sollicité le concours de leurs collègues du Poste de Ngor pour mettre fin à la cavale du mis en cause.



Arrêté à Dakar par les hommes du commandant Khady Gningue, A.B. Diop a été mis à la disposition de la Brigade de Diourbel pour les besoins de l'enquête.



Mis devant le fait accompli, le présumé escroc a reconnu sans ambages les faits qui lui ont valu une arrestation. A l'issue de cette procédure diligentée par les hommes du commandant Diallo, il a été présenté hier vendredi au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance local. Le mis en cause a fait l’objet d’un retour de parquet.