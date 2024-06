Direction de la Promotion de l'économie sociale et solidaire. : Dieguy Diop Fall démissionne de son poste

Dieguy Diop Fall vient de démissionner de son poste de directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire. Elle l'a annoncé dans un message de remerciements à l'endroit de l'ancien président Macky Sall.





"Je lui exprime toute ma gratitude pour la confiance qu'il a voulu m'accorder durant trois ans à la tête de la Direction de la Promotion des droits et de la protection des enfants ( 2021-2023) ainsi que de la Direction de la Promotion de l'économie sociale et solidaire (2023- 2024). Je remercie aussi tous les membres de l'APR pour les moments de communion politique qui ont traduit notre engagement sans aucun doute pour un Sénégal meilleur", écrit Dieguy Diop Fall.