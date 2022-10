Direction du PS : Serigne Mbaye Thiam déclare sa candidature

Serigne Mbaye Thiam est candidat pour être secrétaire général du PS. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement entend briguer le poste qu’occupe, en tant qu’intérimaire, Aminata Mbengue Ndiaye depuis la disparition de son titulaire, Ousmane Tanor Dieng.



D’après Bés Bi, qui donne l’information, Serigne Mbaye Thiam a déclaré sa candidature dimanche dernier, lors d’un meeting à Keur Madiabel, son fief. «Je me lance et j’appellerai à la cohésion du Parti socialiste», a-t-il déclaré face à ses militants et sous les yeux de plusieurs personnalités socialiste et de la mouvance présidentielle.



Parmi celles-ci, Bés Bi cite l'ancien président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse, Alpha Bayla Guèye et Aïssatou Diagne du Bureau politique du PS et Mamadou Moustapha Ba, le nouveau ministre des Finances et du Budget, également originaire de Nioro.