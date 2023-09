Direction générale CDC : Hamet Sakho nommé

La Caisse des dépôts et consignations a un nouveau directeur général.



Par décret n°2023-1917 du 12 septembre 2023, le chef de l'Etat a nommé monsieur Hamet Sakho Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).



Il remplace à ce poste Mame Boye Diao limogé par le président Macky Sall, après qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 et claqué la porte du parti au pouvoir, l'APR.