Discours à la Nation : Abdou Karim Sall félicite Macky Sall

Je salue le discours responsable, fédérateur et d'apaisement de son exellence Macky Sall, Président de la République. La nation toute entière vous remercie pour votre sens de la mesure et de la responsabilité. Je presente toutes mes condoléances aux familles des disparus. Que Dieu veille sur vous et sur notre Sénégal