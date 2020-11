Discours de Macky en France : Ce qu’en pense le Rassemblement islamique

Le discours de Macky Sall en France devant Emmanuel Macron sur le respect de la foi des autres a été bien apprécié ‘’sur le fond’’ par le Rassemblement Islamique du Sénégal (Ris). «Il a abordé ce qui était essentiel, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre et accepter la réalité de la pluralité religieuse en France. Et d'éviter la stigmatisation des musulmans en créant une relation entre l'islam et le terrorisme », a déclaré le président du Ris Makhtar Kébé, joint par Seneweb.





De l’avis de cet islamologue, Macky Sall, à travers son intervention, a montré que les musulmans sont victimes du terrorisme, contrairement à ce que l’on veut faire croire. « Même s'il n'a pas parlé de l'actualité des caricatures d'une manière directe, peut-être pour de contraintes diplomatiques, mais globalement sa position était en déphasage avec la position française », se réjouit Kébé.