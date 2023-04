Discours de Macky Sall : Les attentes déçues de l’opposition

Le Sénégal célèbre la 63ème année de son accession à l’indépendance, ce mardi 4 avril. Une commémoration qui coïncide avec un contexte politique assez tendu. Pour une désescalade de cette tension, nombre d’hommes politiques de l’opposition restent persuadés que le chef de l’État devrait mettre fin au débat sur sa troisième candidature . C’est d’ailleurs à ce propos que la coalition Yewwi Askan wi a envoyé un message au chef de l’État lui rappelant qu’il « lui reste moins de 10 mois pour organiser l’élection présidentielle et partir ».





Pour sa part, Thierno Bocoum s’est dit « déçu ». « Le rôle du président de la république n’est pas de répéter ce que disent ses ministres qui font tout le temps le point sur l’évolution des projets comme le BRT » a-t-il déclaré sur la Télévision Futurs Medias. Le président du mouvement « Agir » disait attendre que le Chef de l’État se prononce sur « la division du pays marquée par la question du troisième mandat ». Selon Thierno Bocoum, Macky Sall devait saisir cette occasion pour apaiser l’espace politique. Il a aussi évoqué les « arrestations tous azimuts » qui selon lui semblent avoir comme finalité de « démanteler des partis politiques ».





Même tonalité chez le député liberal Serigne Abo Mbacké sur la Sen Tv. “C’est sous le régime de Macky Sall qu’on a connu le plus de détenus politiques”, fulmine-t-il. Yassine Fall, membre de Pastef, abonde dans le même sens dans un tweet. « Fête de l’indépendance dans un État néocolonial où les citoyennes et citoyens voient les acquis démocratiques, leurs droits économiques et politiques s’effriter à une vitesse inquiétante. »