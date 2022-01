Discours de nouvel an : Boubacar Camara note des omissions volontaires sur les questions actuelles

Lors de son adresse à la nation, comme à l'accoutumée, le Président Macky Sall s'est vanté de ses grandes réalisations durant l'année écoulée.



Invités sur le plateau de la Tfm, Abdou Mbow et Oumar Guèye se sont montrés en phase avec le président Macky Sall comme l'on pouvait s'y attendre. Ils n'ont ménagé aucun effort pour vendre les réalisations de leur mentor. Boubacar Camara quant à lui, considère que le chef de l'État a agi avec stratégie en faisant son discours sans accorder un entretien à la presse sénégalaise. Selon le Président du conseil d'administration de Jengu Tabax Sénégal, c'était un moyen pour Macky Sall, d'esquiver toutes les questions ou problèmes actuels auxquels sont confrontés les Sénégalais comme la cherté de la vie, de l'électricité et surtout les magouilles au sein même de l'Assemblée nationale, parmi tant d'autres failles.



Me Moussa Diop lui a emboîté le pas en dénonçant certaines pratiques malsaines dans la gestion des affaires publiques telles que la question de l'achat des premières doses de vaccins auprès de la Chine et "l'amalgame qu'entretient toujours son excellence Macky Sall pour la question du 3e mandat".



Toutefois, Oumar Gueye a tenu à préciser que ce discours à la nation ne représente pas un bilan et qu'il est donc normal que certaines questions soient occultées.