Discours de Sonko et Abdou Bara Dolly : les universitaires républicains condamnent des « déclarations dangereuses et irresponsables »

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) a publié un communiqué pour dénoncer les propos tenus par le leader de Pastef et de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Selon cette instance, il s’agit de déclarations « graves, dangereuses et irresponsables ». Le RUR considère que ces propos « inqualifiables » constituent une menace pour « les Institutions de la République, la paix sociale, la stabilité nationale et la sécurité des personnes et des biens ».



Ces républicains condamnent, en outre, les attaques contre des journalistes de la TFM survenues le jour de la manifestation Yewwi-Wallu. Au vu de la situation politique tendue, les membres du RUR militent pour un retour « au calme, à la sérénité, au respect des Forces de Défense et de Sécurité, des acteurs de la Justice ».



Ils invitent les acteurs politiques de tous bords à éviter « les appels à la violence ». Par ailleurs, ces universitaires ont salué le bon déroulement «des opérations de la Grande Coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans les 46 départements, la mise en place des comités électoraux » tout en souhaitant « la mobilisation de l’ensemble des militants et sympathisants pour aller à la victoire éclatante de la Grande Majorité présidentielle aux élections législatives du 31 juillet 2022 ».



Les universitaires républicains se sont aussi félicités de la posture du Président Macky Sall en tant « qu'avocat du continent, promoteur de la paix et de la justice universelle » lors de sa visite en Russie. Ils se sont, également, réjouis du succès des négociations entre l’Etat et les enseignants.