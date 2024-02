Discussions entre Ousmane Sonko et Macky Sall ? La réponse d'El Malick Ndiaye

Après la libération de plusieurs détenus liés aux affaires politiques, des acteurs politiques ont sous-entendu des discussions entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall.







Interrogé sur "Rfm Matin", El Malick Ndiaye déclare n'être au courant d'aucune discussion avec le chef de l'État. "Pour dire vrai, je ne peux dire si Sonko et Macky Sall se sont parlé. Je ne suis au courant d'aucune discussion entre les deux. Je ne dis pas qu'il y en a pas eu, mais je ne suis pas au courant. Tout ce que je peux dire, c'est que Sonko assume tout ce qu'il fait et comme il l'a toujours fait, il viendra devant les Sénégalais expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait", a-t-il déclaré.





Le chargé de communication de l'ex-Pastef a profité de la tribune pour réitérer les demandes de libération de leur leader Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, mais aussi le rétablissement du parti Pastef.