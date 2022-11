Disparition de deux militaires : Mamadou Mignane Diouf demande à la justice de faire son travail

Mamadou Mignane Diouf sur la disparition de militaires

Le sort des deux militaires disparus, Didier Badji et Fulbert Sambou, depuis près de 10 jours, inquiète la société civile.





Selon le coordonnateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf, il y a beaucoup de zones d’ombre sur cette disparition. Il parle d’une affaire inédite et demande à la justice de faire son travail. «Deux militaires, qui sont des hommes de tenue censés s’occuper de notre sécurité au niveau des frontières et à l’intérieur du pays, disparaissent, c’est quand même inquiétant. Mais surtout que jusqu’ici, on n’a pas encore entendu une voix d’autorité capable de nous dire ce qui s’est réellement passé», déclare-t-il.





Il estime qu’il y a autant de questions que de réponses. «Où est-ce qu’ils étaient, ces militaires ? Est-ce qu’il y a un qui était enlevé ? Est-ce que c’est avéré que le corps découvert est celui d’un de ces deux militaires ?», s’est-il interrogé sur le silence des forces armées.