Dissidence : Des membres fondateurs de Pastef lancent le Rassemblement des patriotes du Sénégal

Des membres fondateurs du Pastef ont lancé ce matin le Rassemblement des patriotes du Sénégal. Ces membres disent être déçus du comportement d'Ousmane Sonko. Pour eux, le président du Pastef se sert de la jeunesse pour faire sa politique.











«Il se sert de la politique et de la jeunesse pour régler ses problèmes personnels. Considérant nos efforts consentis pour implanter le parti dans la diaspora et au Sénégal, nous avons l'impérieuse nécessité de rappeler le sens de notre engagement. Nous sommes plusieurs membres fondateurs de Pastef qui sommes déçus du comportement d'Ousmane Sonko», explique le coordinateur dudit mouvement Cheikh Ahmed Tidiane Sall.













Lorsqu’on lui a posé la question à savoir s’il est du pouvoir ou de l’opposition, Cheikh Ahmed Tidiane Sall a répondu : «Pour le moment, le mouvement est dans l’opposition. Il y a différentes formes d’opposition. Je ne suis pas un opposant nihiliste. Nous ne voulons pas être des patriotes qui brûlent un pays. On doit être des opposants républicains. Malgré notre présence dans l'opposition, il est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme face à la montée des périls qui pourrait conduire notre pays vers des lendemains incertains.”, lance-t-il. Avant d’ajouter : “Je faisais partie de ceux qui décriaient le TER, mais on voit tous son importance.”













Sur l’affaire Adji Sarr-Sonko, le coordonnateur du Rassemblement des patriotes du Sénégal pose cette question à Sonko : "À quel moment le complot a-t-il eu lieu ?"













“Comment quelqu’un, qui part à un salon de massage, et de son propre gré, venir dire que c’est un complot ?", questionne-t-il.













"Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il est évident que depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté, il est dans une stratégie qui consiste à déplacer ses problèmes personnels dans la sphère politique en leur conférant des relents politiques factices", dénonce Cheikh Ahmed Tidiane Sall.













Revenant sur le procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko, l'ex-membre du Pastef est convaincu que “l'affaire Mame Mbaye Niang est venue confirmer définitivement qu'il utilise son rôle d'homme politique afin de se disculper de la justice où il est attrait pour diffamation”.













“Ousmane Sonko est en train de manipuler les jeunes. On ne doit pas faire de la politique pour brûler un pays", peste-t-il.