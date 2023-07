Dissolution de l’Assemblée nationale : la voie est libre pour le successeur de Macky Sall

Le comité de suivi du Dialogue national poursuit ses travaux malgré la clôture officielle des concertations. La structure, confie Source A dans sa livraison de ce mercredi 12 juillet, tente de régler certains points non consensuels ou non abordés lors des discussions en commissions.



C’est ainsi que lors de sa deuxième réunion tenue hier, le comité de suivi a acte la nécessité de changer l’article 87 de la Constitution sénégalaise, qui traite des conditions de la dissolution de l’Assemblée nationale, souligne le journal.



Lequel ajoute que les parties prenantes sont tombées d’accord pour enlever l’alinéa 2 de l’article 87. Celui-ci stipule : «Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.»



Selon Source A, les nouvelles dispositions donnant au chef de l’État le pouvoir de prononcer par décret la dissolution de l’Assemblée, et à tout moment, devraient être entérinées, lors de l’examen déjà programmé des modifications du Code électoral concernant les articles L29 et L30.