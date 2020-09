Dissolution de la mission de la Cedeao en Guinée Bissau: le Cemga Birame Diop à Bissau les 9 et 10 septembre

La mission de la Cedeao en Guinée Bissau (Ecomib) sera officiellement dissoute ces 9 et 10 septembre 2020 en présence du chef d’Etat-major Général des armées du Sénégal (Cemga), Birame Diop. Cette mission a été autorisée le 26 avril 2012 à la suite du coup d’Etat survenu le 12 avril 2012 consécutif aux contestations de l’élection présidentielle et au cours duquel le président par intérim Raimundo Pereira et le premier ministre Carlos Gomes Junior avaient été arrêtés.





D’un effectif de 677 hommes provenant de Côte d’Ivoire, du Nigéria, du Sénégal et du Togo, la mission a contribué à la sécurisation du processus de transition politique à travers la mise en place d’un gouvernement de transition le 6 juin 2013 et l’organisation de l’élection du 13 mars 2014 remportée par José Mario Vaz.





Le Sénégal a donc activement participé à cette opération avec « l’envoi régulier de détachements ayant pour mission de contribuer au retour de la stabilité politique et institutionnelle dans cette République sœur ». En marge de la cérémonie officielle, signale la direction de l’information et des relations publiques des armées dans un communiqué, le Cemga Birame Diop « aura une séance de travail avec son homologue guinéen, le Général d’armée Biague Nantam et rencontrera les hautes autorités de ce pays frère ».