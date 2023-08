[Document] Dissolution de Pastef: Le Commissaire Bara Sangharé notifie le décret à Birame Soulèye Diop et Cie

Quelques jours après l’annonce de la dissolution du parti Pastef d’Ousmane Sonko par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le Chef de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, Bara Sangharé a notifié, ce jour, le décret n° 2023-1407 du 31 juillet 2023 portant dissolution du parti politique dénommé « Patriotes du Sénégal pour le Travail l'Ethique et la Fraternité » Pastef dont il est l'un des déclarants du récépissé n° 17226/MINTSP/DGAT/DLP du 06/02/2015 à Birame Soulèye Diop et Cie.