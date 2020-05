Distribution des kits Alimentaires: Mansour Faye attendu à Kédougou ce lundi

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité territoriale et sociale Mansour Faye sera à Kédougou pour une visite de supervision du dispositif mis en place dans le département de Salémata par les acteurs locaux. Ce, pour assurer une distribution équitable et rapide des kits alimentaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette distribution aura lieu dans chaque commune suite à la stabilisation et validation des listes des ménages.





« Le département de Salemata servira de phase test pour l’acheminement et la distribution des kits alimentaires dans les zones les plus éloignées. Ce processus d’acheminement et de distribution des vivres, tout comme celui de la sélection des ménages dans les régions, se déroule comme prévu avec la participation de toutes les forces vives de la nation », lit-on dans la note qui nous est parvenue.





Le ministère précise également que cette activité répond à la volonté du chef de l’Etat de fournir une aide alimentaire conséquente aux familles vulnérables ou impactées face à la pandémie du Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national.