Distribution des postes de vice-présidents : Birame Souleye Diop décèle des "irrégularités"

Birame Souleye Diop décèle des "irrégularités"

Les travaux se poursuivent ce mardi 13 septembre à l'Assemblée nationale, après un lundi très mouvementé. Il s'agit, aujourd'hui, d'installer les autres membres du bureau de l'hémicycle.





Toutefois, dans l'annonce des noms des vice-présidents, ceux choisis par la coalition Yewwi n'ont pas été prononcés par le président.





Justifiant ce fait, Birame Souleye Diop a décelé des "irrégularités" dans la distribution des postes. Selon lui, les calculs donnent effectivement quatre postes à Benno, trois à Yewwi et un à Wallu. Sur ce fait, les opposants sont d'accord. Le point sur lequel il y a divergence concerne la distribution. Birame Souleye Diop annonce qu'en principe, les troisième, cinquième et huitième postes de vice-président doivent revenir à Yewwi, en lieu et place des cinquième, sixième et huitième.