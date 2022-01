Divagations de la mouvance présidentielle : «C’est le même discours qui a été servi à Abdoulaye Wade en 2009» (Youssou Diallo)

Youssou Diallo, Président Club Emergent

Le président du Club émergent, Youssou Diallo, n’est pas en phase avec le discours prononcé par les communicants du palais de la République, à l’annonce des résultats provisoires des élections locales du 23 janvier 2022.





Dans un entretien accordé à Dakaractu, le Pca de la Sonacos recadre ses camarades de la mouvance présidentielle. Il les invite à une introspection.





Selon le président du Club émergent, cela lui rappelle le discours du président Abdoulaye Wade aux Locales-2009 et qui, après, a subi les conséquences que l’on sait.





«Ce discours est, à la limite, très dangereux. Dans la mesure où, en 2009, nous étions dans la coalition Sopi et il y avait parmi nous des gens qui disaient qu’Abdoulaye Wade a gagné largement. C’est un raisonnement arithmétique et si vous allez à un raisonnement algébrique, il y a un signe moins en algèbre et il y a même le signe complexe et vous vous rendez compte, en vérité, qu’il faut avoir une lecture politique de ces élections», a-t-il affirmé.