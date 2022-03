Divisions profondes lors des locales : Macky Sall réconcilie ses lieutenants dans la région de Kaffrine

Macky Sall veut à tout prix retrouver l’unité au sein de sa coalition politique. En perspectives des prochaines élections législatives, le président de la République sonne la remobilisation de ses troupes à travers le Sénégal. A cet effet, le chef de l’Etat s’est rendu à Kaffrine où il a été reçu par les responsables de la région.





Lors de cette audience, ses soutiens dans le Ndoucoumane ont promis au Président de taire leurs divergences et d’aller vers l’essentiel afin de pouvoir remporter les prochaines élections législatives. A l’occasion, il a promu le ministre Abdoulaye Saydou Sow, coordonnateur régional de Benno Bokk Yakaar pour la collecte des parrainages, renseigne les Echos.





Revenant sur les élections, Benno Bokk Yakaar Kaffrine dira que les résultats obtenus sont plus qu’encourageants et sont le signe annonciateur de victoires encore plus belles.





"Après avoir analysé les résultats et après avoir constaté qu’en agrégeant toutes les constellations de la mouvance présidentielle, on peut avoir 80 à 85% de score face à nos vis-à-vis. Nous avons décidé de tourner définitivement la page de la compétition entre nous ; et nous avons décidé de prendre en charge la seule contradiction qui vaille, c’est-à-dire comment renforcer notre régime. C’est pour cela que les uns et les autres se sont excusés, s’il y a eu des écarts durant la campagne. Et avons décidé de nous remettre ensemble à l’échelle des communes, à l’échelle des départements et au niveau national derrière notre ministre Abdoulaye Saydou Sow, qui a été promu coordonnateur régional de Benno Bokk Yakaar pour la collecte des parrainages pour la région de Kaffrine", dit Abdoulaye Willane, porte-parole du jour.





"Tous derrière Abdoulaye Saydou Sow, coordonnateur régional de BBY"





Willane a ensuite listé les réalisations du chef de l’Etat dans la région de Kaffrine. Avant de déclarer au sujet des législatives : "Ce que nous voulons, c’est qu’au-delà de gagner les législatives, de le faire tous ensemble. Cela passe par l’acceptation par tous, quel qu’en soit le schéma, des candidats qui seront proposés. Et c’est le serment qu’a fait tout le monde qui était à la rencontre", a-t-il assuré dans la même source.