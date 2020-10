Divulgation de preuves sonores : Sonko donne feu-vert à Mansour Faye

Le leader du Pastef Ousmane Sonko n’est pas passé par quatre chemins pour donner son feu-vert au ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye qui déclarait détenir des preuves sonores de sa demande d’audience avec le Président Macky Sall.





Face à la presse ce matin, le ministre par ailleurs maire de la ville de Saint-Louis avait porté la réplique au Président des patriotes non sans le mettre au défi de publier des enregistrements sonores de sa présumée demande d’audience au Président Macky Sall.





Dans un post sur sa page facebook intitulé « Diversion terminée. Game over? » Sonko a traité Mansour Faye d’irresponsable avant de lui donner l’autorisation de publier ses preuves : «Irresponsable, tel un majeur non émancipé, il a besoin d'autorisation pour poser le moindre acte. Et ça se dit ministre de la République ! Et dire que tout votre cirque ne vise qu’à démontrer, en définitive, qu'être beau-frère du Président est important dans notre République. Quelle tristesse! Si on m'avait traité de menteur tout en me mettant au défi, j'aurais immédiatement sorti toutes les preuves contraires au lieu de pitoyables supplications. Mansour, puisque je suis votre tuteur, je vous autorise immédiatement à publier, afficher, divulguer, partager, ... tout élément écrit, sonore, visuel à votre disposition ».





Toutefois, il lui demande d’aller répondre à l’OFNAC : « Mais par respect pour les Sénégalais, allez répondre à l'Ofnac de votre gestion ténébreuse de nos milliards. Vous avez beau essayer de faire diversion, tôt ou tard vous en rendrez compte, ainsi que tout votre cartel au pouvoir. »





Pour terminer, Sonko renouvelle sa volonté de débattre avec Macky Sall sur les questions de l'assainissement !