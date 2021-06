Divulgation de sa vie privée sur la toile : Cheikh Tidiane Ba réagit et avertit

Cheikh Ba, Candidat à la mairie de Medina, victime de menaces

A la Médina, tous les moyens semblent bons pour arriver à la tête de la mairie ou pour la conserver. Quitte à divulguer des informations privées sur la toile. C’est ce qu’estime Cheikh Ahmet Tidiane Ba, candidat à la mairie de la Médina.









Sur sa page Facebook, il révèle avoir fait l’objet de menaces et avoir reçu une vidéo où il est insulté.





«Tiens, hier, j’ai reçu une vidéo d’une méchanceté sans borne et gratuite, où on essaie de me menacer (rires) d’étaler ma vie sur la place publique, de me livrer à la vindicte populaire. Le commanditaire de cette «grande opération commando du siècle» contre celui qui, manifestement, empêche de dormir et de tourner en rond, est heureusement déjà connu. Mes avocats et le peuple de la Médina apprécieront le moment venu. Tout est enregistré et soigneusement gardé. Comme d’autres choses», écrit Cheikh Ba.









Il se demande aussi «le rapport entre un candidat à la candidature et juste un bilan de sept années budgétaires à faire ? Pour ma part, je rassure mes frères et sœurs de la Médina : je ne fréquenterai jamais ces caniveaux où l’on veut m’entraîner. Ma place n’y est pas. Elle est en face de la Maison de la culture Douta Seck. J’y déménagerai avec vous le 24 janvier 2022».