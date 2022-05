Docteur Ibnou Taïmiya Sylla nommé conseiller spécial du président chargé du Numérique

Docteur Ibnou Taïmiya Sylla est nommé conseiller spécial du président de la République chargé du Numérique. Le président du parti DIISOO – mouvement pour L”espoir et le développement et candidat de la coalition « DEFAR SA GOX » à la mairie de Koumpentoum lors des élections locales du 23 janvier 2022 rejoint ainsi le chef de l'État Macky Sall.



Cette nomination actée le 29 avril dernier, " survient après une série d'échanges téléphoniques entre le Président de la République et Dr. Sylla actuellement aux USA", renseigne une note reçue.



Ingénieur, en Télécommunications, diplômé de l’école Polytechnique de Montréal au Canada, il est aussi titulaire d’un Master en Électronique Spatiale et d’un Doctorat en Micro-électronique, Option Wireless.



Titulaire d’un Masters en Administration des Affaires (MBA) en finance et leadership stratégique, il est expert de la nouvelle technologie "Internet of things". Dr. Sylla est aussi consultant pour de nombreux start-ups internationaux et Agences de régulation gouvernementales.



Natif du Niani, Dr. Sylla est issu d'une grande famille religieuse de Koumpentoum qui dirige l'imamat depuis un peu moins d'un siècle. Il maîtrise bien le coran et la souna du prophète (psl), ajoute la même source, qui indique que Dr Ibn Taïmya Sylla est le fils aîné d'un grand érudit du Boundou, Cheikh Soubky Sylla.