[Document] Rewmi : Le coordonnateur communal de Diamniadio claque la porte

Rewmi : Le coordonnateur communal de Diamniadio claque la porte

Le rapprochement entre Macky Sall et Idrissa Seck est diversement apprécié au parti Rewmi. Si la coalition Idy-2019 a déjà volé en éclats, on note une cascade de démissions chez l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).