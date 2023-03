[Documents] Double marche à Kolda : Le préfet dit oui et non à Pastef

La marche de Pastef prévue à Kolda demain mercredi aura bien lieu.





Le préfet vient de donner son avis favorable pour la tenue de cette manifestation dans la capitale du Fouladou. "L'itinéraire et les horaires de la marche programmée par M. M. Famara Mané, Yoba Baldé et Alassane Bodian, tous membres de Pastef/Kolda, le mercredi 15 mars 2023, sont fixés ainsi qu'il suit : point de départ siège parti Pastef - rond-point gendarmerie - vers agriculture - intersection rue passant devant ex-radio Dounyaa - Derrière tribunal route de l'aéroport - Ice Cream - intersection virage à droite - arbre Moussa Molo, point d'arrivée. Heure de démarrage de la marche : 16 h ; heure de fin de la marche et de dispersion 19 h.





Les organisateurs sont tenus de respecter le caractère pacifique de la manifestation et d'éviter tout acte de nature à entrainer un trouble à l'ordre public. Le commissaire de la police urbaine de Kolda est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera, lit-on dans le document officiel transmis à Seneweb.