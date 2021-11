Double message à BBY et à l’opposition, agenda international : Ce qui motive le retour du poste de PM

Quelques déterminants ont joué sur le retour du poste de Premier ministre. Comme l’agenda international du Chef de l’Etat qui se trouve actuellement à Kinshasa. Lequel agenda est très chargé il faut le dire, a expliqué Mamadou Ibra Kane sur un plateau spécial sur le retour du poste de Premier ministre, annoncé en conseil des ministres ce mercredi.





Le journaliste chroniqueur ajoute que c’est tout aussi un double message que le Président Sall annonce à son parti, à sa coalition et à l'opposition en même temps. « Un remaniement s’impose » dit-il. Et d’expliquer qu’on ne sait pas si après les élections on ne va pas introduire des membres de la coalition de Yewwi Askan Wi.





La posture de certains leaders qui ont signé le pacte de non-violence n’est pas la même que celle de Sonko. « Est ce qu’il n y pas des frustrations en douce. La grande coalition Walu Sénégal, moins radicale, peut, au lendemain des élections se retrouver avec des membres dans le nouveau gouvernement. S’agissant de son parti et de sa coalition, il y a des listes parallèles, certaines c'est lui qui les as autoritées mais il y a des dissidents et c'est à leurs risques et périls », a notifié le journaliste.





Et de conclure par la grande interrogation : « reste à savoir si le remaniement se sera avant ou après les élections ».