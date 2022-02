Doudou Wade :" Il faut reconnaître que Macky est en train de poser des jalons"

Responsable libéral et proche du "Pape du Sopi", Doudou Wade a bien salué la décision du président Macky Sall de baptiser le nouveau stade du Sénégal du nom de son prédécesseur. D'ailleurs, il a déclaré, ce dimanche, sur la Rfm, que "Macky Sall est en train de poser des jalons. Il faut que nous reconnaissons qu'il a changé de voie".





L'ancien député du Pds ajoute : "Si nous n'osons pas regarder les choses en face, voir qu'il y a un changement total de direction, des voleurs de tapis, de chaises de la convocation de plusieurs personnes à la Crei. Si aujourd'hui, il change de direction, c'est une excellente chose. Mais les rencoeurs et les blessures sont là. Le Sénégal mérite qu'on pardonne."





Doudou Wade de rappeler, en outre, que depuis 2004, Me Abdoulaye Wade avait annoncé une réorganisation qui leur permettra de diriger le pays pendant 40 ans. «En 2012, nous perdons le pouvoir. Le président Wade écrit un document qui s'appelle "La reconstruction" en juillet 2013, à Versailles. Dans ce document, il nous demande de nous battre, de nous organiser pour que nous puissions revoir la configuration politique du Sénégal par rapport à un certain nombre de rassemblements de famille», a-t-il souligné, indiquant que si le président Sall a décidé de quitter l'anormalité pour venir à la normalité, ils sont preneurs. «Des familles qui ont traversé des difficultés et des conflits pendant des années se sont réparées. Les conflits finissent toujours par être réglés», a-t-il insisté.