DPG devant un jury d’universitaires… : Madiambal Diagne dénonce un coup d’État

Le premier ministre Ousmane Sonko a fixé une date pour sa déclaration de politique générale (DPG) objet de toutes les polémiques. Ce sera « le 15 juillet » prochain, annonce le chef du gouvernement dans une lettre réponse adressée au député Guy Marius Sagna qui l’avait interpellé à ce propos.



Mais, le PM informe que si la « carence » notée sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale persiste, il se prêtera à l’exercice devant « une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques ».



Une déclaration qui met le journaliste Madiambal Diagne dans tous ses états. Sur X, l’administrateur du Groupe Avenir Communication scandalisé, dénonce un « coup d’État ».



« Ousmane Sonko annonce son coup d’État pour le 15 juillet 2024. Il a osé écrire : En cas de carence de l’Assemblée, d’ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma Déclaration de Politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure », publie-t-il.