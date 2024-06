DPG en dehors de l'Assemblée nationale : Thierno Bocoum répond à Ousmane Sonko

Après la polémique sur le retard de sa déclaration de politique générale, qui doit se faire à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko est sorti de son mutisme.





Dans une lettre en réponse à celle de Guy Marius Sagna, le leader de Pastef a menacé de zapper l'assemblée nationale et de faire sa DPG devant une assemblée "constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques", si les textes de l'assemblée ne sont pas régularisés d'ici le 15 juillet.





Sur les réseaux sociaux, Thierno Bocoum a réagi à la sortie du Premier ministre. Le leader du mouvement AGIR a désapprouvé l'idée d'Ousmane Sonko, parlant d'un possible précédent dangereux pour le Sénégal.