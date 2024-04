DPG, motion de censure, menace de dissolution de l’A.N : Vers une cohabitation difficile entre l’exécutif (Pastef) et le législatif (BBY)

L’état de grâce est terminé, du moins au plan politique. Place maintenant à la confrontation inévitable entre le nouveau pouvoir incarné par le Pastef et ses alliés de Yewwi Askan wi et l’opposition parlementaire portée par Benno Bokk Yakaar. Les deux camps adverses qui se sont déjà frottés aux urnes lors de la dernière présidentielle du 24 mars 2024, -un scrutin largement favorable à Bassirou Diomaye Faye et Cie-, vont encore en découdre, cette fois, au sommet de l’État. Et les bisbilles entre le porte-parole du gouvernement Moustapha Sarré et le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et non moins premier vice-président de l’Assemblée nationale Abdou Mbow, en disent long sur ce à quoi on devrait s’attendre dans quelques semaines ou mois.









Un avant-goût de ce que seront prochainement les relations entre l’exécutif et le législatif a été donné hier, dimanche 21 avril 2024. Invité de l’émission dominicale de la RFM, Le Grand Jury, le porte-parole du gouvernement Moustapha Sarré annonce d’abord que le premier ministre Ousmane Sonko, jadis farouche opposant de Macky Sall et BBY, va sacrifier à la traditionnelle déclaration de politique général (DPG) dans les délais (au plus tard trois mois après sa nomination) prévu par la loi. Cependant, évoquant une éventuelle motion de censure de la nouvelle opposition, Sarré, mesurant la capacité de nuisance de Abdou Mbow et Cie avec leur majorité quoique ‘’précaire’’ à l’Assemblée nationale, met en garde.









« Voter une motion de censure contre le gouvernement serait ramer à contre-courant de la vision de la majorité du peuple sénégalais. Si jamais il arrivait que des personnes cherchent à faire tomber le gouvernement, ils auraient certainement en face d’eux toute l’opinion publique ; en tout cas la plus grande partie de l’opinion publique du Sénégal. (…) Je crois que nos amis de l’opposition actuelle, qui sont majoritaires à l’Assemblée nationale, ne commettraient pas l’erreur de déposer une motion de censure », lance-t-il, avant de brandir, en représailles, la possibilité pour le président de la République de dissoudre l’Assemblée au bout de deux années de législature, au mois de septembre.









Menace de dissolution de l’Assemblée nationale en cas de blocage









« Cela relève des prérogatives du président de la République. L’Assemblée nationale est, jusqu’ici, une institution, qui fonctionne normalement. Je ne sais pas s’il va le faire ou non. S’il n’y a pas de blocages, certainement, il ne le fera pas. Mais, si jamais il y a blocage du fonctionnement de nos institutions, le président de la République prendra ses responsabilités. Parce que son rôle premier, c’est de faire en sorte que nos institutions fonctionnent normalement », souligne-t-il à titre dissuasif.









Ses mises en garde d’ordre préventif n’ont pas eu l'effet escompté puisqu’ au contraire de pousser le camp adverse à lâcher du lest, elles ont survolté le caractère belliqueux des députés de Benno Bokk Yakaar, au premier chef leur président de groupe. Face aux « menaces à peine voilées » du porte-parole du gouvernement, Abdou Mbow bande les muscles.









« La motion de censure fait partie de la panoplie d’instruments de contrôle de l'action gouvernementale dont dispose l'assemblée nationale. Sa mise en œuvre relève exclusivement de la compétence des députés quant à l'appréciation qu'ils feront du contenu de la Déclaration de politique générale du Premier ministre », rétorque-t-il. Par conséquent, affirme-t-il, « toute velléité de menaces sur les députés de Benno Bokk Yaakaar devient superflue, voire superfétatoire. Élus au suffrage universel direct, les députés de Benno Bokk Yaakaar invitent le gouvernement à respecter le principe de séparation des pouvoirs qui postule que chaque institution de la république s'occupe de ses propres affaires ».









Avec 23 députés, le Pastef dans une posture inconfortable à l’Assemblée nationale









Dans cette confrontation qui se profile, le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye qui ne dispose que de 23 députés issus du Pastef n’a que deux options : faire des compromis ou dissoudre l’Assemblée. Pour faire prospérer la première option, il devra non seulement se rabibocher avec ses ex-alliés de Wallu Sénégal (PDS) et de Taxawu Dakar -avec qui le Pastef est à couteaux tirés- afin de revenir aux 82 sièges de l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Mais, il lui faudra également être en de bons termes avec Benno Bokk Yakaar et sa majorité de 83 députés s’il souhaite que ses projets de lois (surtout constitutionnelle) passent sans accroc.









Car, en matière d’approbation d’une loi constitutionnelle, les textes, en vertu des dispositions de la Constitution, exigent une majorité des 3/5 des députés soit 99 des 165 députés de l’Assemblée nationale. Une cohabitation assez improbable qui ne semble laisser au Chef de l’État qu’une seule issue : la dissolution de l’Assemblée nationale.