DPG : La consigne reçue au sein du camp du pouvoir

Le Premier ministre Amadou BA est attendu à l’Assemblée nationale, ce lundi 12 décembre 2022, pour faire sa Déclaration de politique générale (DPG). Les Echos renseigne que pour l’évènement, la majorité présidentielle a déjà sonné la mobilisation.



Pour éviter que l’opposition ne leur ravisse la vedette la consigne donnée est que les femmes et les jeunes se présentent à l’hémicycle le plus tôt ce lundi pour occuper toutes les places et apporter leur soutien au Pm et aux ministres de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).