DPG : "Quand allons-nous sortir de l’impasse de la politique politicienne ?", Ibrahima Hamidou Dème

Ibrahima Hamidou Dème, président du parti Etic, se demande quand le Sénégal va-t-il sortir de l’impasse de la politique politicienne.





L'ancien juge dit constater avec beaucoup d'amertume que même avec un changement de régime, le Sénégal n'est pas sorti de la politique politicienne. Ce qui lui fait penser cela, c'est " les positions affichées par les députés de la mouvance présidentielle et le Premier ministre sur le débat relatif à la déclaration de politique générale.





"Leurs positions inquiètent et démontrent à bien des égards qu’on n’est malheureusement pas sorti du cercle vicieux de la politique politicienne. Après les multiples traumatismes de notre démocratie et de notre État de droit causés par le défunt régime, on s’attendait à des ruptures particulièrement dans le

respect des règles de droit et des Institutions. Mais où est la rupture tant chantée, si des députés, représentants du peuple qui ont une mission constitutionnelle de contrôle de l’action du gouvernement, tentent de

justifier les défaillances de celui-ci relativement à sa responsabilité politique devant le Parlement ?", questionne l'ancien juge.





Pis, il demande où se situe la rupture, si le Premier ministre cherche par des procédés

dilatoires à s’affranchir de son devoir constitutionnel d’exposer devant la représentation nationale la politique qu’il entend suivre au cours des prochaines années, en allant jusqu’à remettre en cause l’institution parlementaire ?





"Quelles que soient les controverses juridiques sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il demeure constant que le Premier ministre doit, dans les meilleurs délais, faire sa déclaration de politique générale. L’article 55 de la Constitution est, en effet, sans équivoque là-dessus : « Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. »